ستيفن فاغن: هجمات الحوثيين تُعرّض السلام في اليمن للخطر

قال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، اليوم الثلاثاء، إن "الهجمات الخطيرة وغير القانونية" التي نفذتها ميليشيات الحوثيين على الملاحة العالمية، عرّضت كل ما تم تحقيقه من إيجابيات في سبيل السلام للخطر.

وأكد فايجن، خلال احتفالية نظمتها السفارة الأمريكية لدى اليمن، بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، ومرور 78 عامًا على العلاقات اليمنية الأمريكية، أن "هجمات الحوثيين ضد الملاحة العالمية عمل إرهابي".

وأشار إلى أهمية "العمل لحل شامل للصراع في اليمن، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سلام يمنية - يمنية، تحت إشراف الأمم المتحدة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

على صعيد متصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، خلال استقباله للسفير الأمريكي، في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، إن "دعم الحكومة الشرعية، وممارسة الضغوط الدولية على ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانيًا، هما وحدهما الكفيلان بوقف مغامرات الميليشيات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وإحياء الأمل بإمكانية العودة إلى مسار السلام المنشود".

وأضاف العليمي أن "هناك آمالًا عريضة كان يعقدها الشعب على جهود السلام، لتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات"، مشددًا على "تمسّك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بنهج السلام الشامل، ودعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية، بناءً على نتائج المساعي الحميدة للأشقاء في السعودية".

وذكرت "سبأ"، أن "اللقاء بين السفير والعليمي ناقش مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية الحوثية على الشحن البحري، وسُبل احتواء تداعياتها المزعزعة للسلم والأمن الدوليين".