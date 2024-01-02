الزبيدي: لا حل للأزمة اليمنية دون إنهاء عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الثلاثاء، إن أي أطروحات لحلّ الأزمة اليمنية دون إنهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر لن تنهي الصراع، بل تفرغ العملية السياسية من مضمونها.

وأكد الزبيدي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن "عمليات الحوثيين في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر تهدد بشكل مباشر الأمن القومي والغذائي للجنوب، وتفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتداعياتها، وتعطل حركة الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".

وأشار إلى أن "الحوثيين استبقوا عمليات التصعيد بممارسات تهدف إلى التضييق والحصار ومنع دخول السفن إلى الموانئ منذ أكثر من عام، ما خلّف أزمة إنسانية غير مسبوقة"، لافتا إلى أن "تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر تأكيد على نهجهم المعطّل لجميع جهود وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن".

وجدد تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي على "نهج التفاوض لحل النزاعات السياسية، ودعم جميع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، والشروع في عملية سياسية شاملة، للتوصل إلى حلّ عادل دائم في الجنوب واليمن"، منوها إلى أن "أي توجه لتجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها يعدّ إخلالًا بمبدأ العدالة والشمول، ما يقوض جهود إحلال السلام المنشود".