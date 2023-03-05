لا تستطيع الالتزام بنظام غذائي محدد ينقص وزنك؟ إليك الحل
كشفت دراسة علمية حديثة أن الحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة سيساعدك على الالتزام بروتين إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.
وسجل الباحثون في جامعة "بيتسبرغ" 125 شخصًا بالغًا في منتصف العمر، معظمهم من النساء، ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في برنامج لياقة بدنية لمدة عام.
وتم تكليف المشاركين باتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وزيادة تمارينهم اليومية، وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلى الرغم من تضاؤل الالتزام بالخطة في كلا المجموعتين بمرور الوقت، وجد العلماء أن أولئك الذين ينامون بشكل أفضل كانوا أكثر عرضة لتناول كميات أقل من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أكبر.
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أن جميع البالغين يجب أن يناموا 7 ساعات على الأقل كل ليلة.
لكن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 3 يفشل باستمرار في الوصول إلى هذا المستوى.
ويؤدي الحصول على 3 ليالٍ فقط من قلة النوم إلى تراجع في الصحة العقلية والبدنية، مما يتسبب في انخفاض التركيز والمزاج وحتى مشاكل التنفس.
حتى أن هناك أدلة على أن عدم النوم 7 ساعات في الليلة يجعل الشخص أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام ويزيد الشغف للوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والملح والسكر على الأطعمة الصحية.
وخلال فترة الدراسة، حضر 79% من المشاركين جلسات جماعية للأشهر الستة الأولى، ولكن خلال فترة الستة أشهر التالية انخفض هذا إلى 62% فقط.
وتم تحقيق أهداف حرق السعرات الحرارية في 36% من الأيام في الأشهر الستة الأولى، ولكن بعد ذلك تم تحقيق 21% خلال الأيام الستة التالية.
وارتفع إجمالي وقت النشاط اليومي المعتدل إلى القوي 8.7 دقيقة خلال الأشهر الستة الأولى، لكنه انخفض بعد ذلك بمقدار 3.7 دقيقة خلال الأشهر الستة الثانية.
وأظهر التحليل أن المشاركين الذين كانوا يحصلون على قسط كافٍ من النوم كانوا أكثر التزاماً بالخطة، وأيضًا أكثر عرضة لمواصلة حضور جلسات المجموعة، والالتزام بالنظام الغذائي وتحقيق أهداف نشاطهم البدني.