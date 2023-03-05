لا تستطيع الالتزام بنظام غذائي محدد ينقص وزنك؟ إليك الحل

كشفت دراسة علمية حديثة أن الحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة سيساعدك على الالتزام بروتين إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.

وسجل الباحثون في جامعة "بيتسبرغ" 125 شخصًا بالغًا في منتصف العمر، معظمهم من النساء، ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في برنامج لياقة بدنية لمدة عام.

وتم تكليف المشاركين باتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وزيادة تمارينهم اليومية، وفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من تضاؤل الالتزام بالخطة في كلا المجموعتين بمرور الوقت، وجد العلماء أن أولئك الذين ينامون بشكل أفضل كانوا أكثر عرضة لتناول كميات أقل من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أكبر.