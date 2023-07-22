الداخلية اليمنية تحدد هوية قاتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، تحديد هوية المتهم بقتل الأردني مؤيد الحميدي، رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي، ويدعى أحمد يوسف الصرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن اللواء الركن محمد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، وجه العديد من المؤسسات الأمنية والمختصة في البلاد بالتعميم والتحري عن الشخص المطلوب.

وأوضح البيان أن التعميم شمل الأجهزة الأمنية وإدارات شرطة المحافظات المحررة وإلادارة العامة للبحث الجنائي، والمدير العام للمنافذ والمطارات، وقائد قطاع أمن الساحل الغربي، ورئيس عمليات الأحزمة الأمنية، ومركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع.

وشدد الأمير في توجيهه للأجهزة الأمنية على أهمية سرعة البحث والتحري وضبط المتهم ومنع خروجه من أرض الوطن، وإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء وقوائم المطلوبين أمنيا وجنائيا.