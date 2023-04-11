الأمم المتحدة ترحب بمحادثات وفدي السعودية وعُمان مع الحوثيين

رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، بالمحادثات بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين في صنعاء، معتبرا أن ذلك "خطوة نحو تهدئة التوترات".

وقال دوجاريك، إن "المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يواصل التنسيق مع دول المنطقة بشأن استئناف العملية السياسية على أمل تجنب أي تصعيد"، موضحا أن "الأمم المتحدة لا تشارك في المحادثات الجارية في صنعاء".

وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قد كشف في وقت منفصل، الإثنين، أن زيارته إلى صنعاء بحثت تثبيت الهدنة في اليمن، وسبل الوصول إلى حل سياسي مستدام.

وقال آل جابر عبر حسابه على تويتر: "تأتي الزيارة الأخيرة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".