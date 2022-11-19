اليمن.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في أبين

قتل جنديان وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم السبت، إثر انفجار عبوّة ناسفة زرعها عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، مستهدفة موقعًا عسكريا بمديرية مودية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" إن العبوّة الناسفة انفجرت قرب موقع لتجمع قوات الحزام الأمني – الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي – ووحدات عسكرية تابعة للواء 103 مشاة، التابع للقوات الحكومية، بوادي "عويمران" شرقي مديرية مودية، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات الحزام الأمني وأحد أفراد اللواء 103 مشاة، وإصابة 4 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن إصابات الجرحى متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى مديرية لودر، المتاخمة لمديرية مودية، ثم إلى مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وسبق أن شنّت القوات المسلحة الجنوبية عملية عسكرية في آب أغسطس الماضي بمحافظة أبين؛ لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون.

وتمكّنت القوات الجنوبية، في أيلول سبتمبر المنصرم، من تطهير وادي "عويمران" بمودية، الذي يعتبر أكبر معاقل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وسيطرتها عليه، ضمن عملية "سهام الشرق" العسكرية، ما دفع عناصر التنظيم إلى الفرار إلى المناطق الجبلية المحيطة بالوادي.

وتعدّ عملية تفجير العبوّة الناسفة، اليوم السبت، الهجوم الرابع منذ مطلع الشهر الجاري، الذي يشنه تنظيم القاعدة ضد القوات المسلحة الجنوبية في أبين، ضمن استراتيجيته في اللجوء للهجمات المنفردة، التي دأب على استخدامها عند تضييق الخناق عليه.

ويوم الخميس الماضي، نجا قياديان أمنيان لدى القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأصيب 3 جنود، جراء انفجار عبوّة ناسفة زرعتها عناصر يشتبه ارتباطها بتنظيم القاعدة، على جانب أحد الطرقات في مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين.