مقتل جندي يمني بتصعيد حوثي ضد مواقع القوات الجنوبية في شبوة

قتل جندي يمني وأصيب 3 آخرين، الاثنين، إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي، استهدف مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة الجنوبية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن "مليشيا الحوثي، هاجمت مواقع تابعة لقوات دفاع شبوة، في مديرية عين بشبوة، بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة إضافة إلى قصف مدفعي، أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 من زملائه بجراح متفاوتة".

وأكد موقع "درع الجنوب" الناطق باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، أن "جبهة مديرية "عين" في شبوة، شهدت تصعيدًا لمليشيا الحوثي استخدمت فيه القصف بالطيران المسيّر ومدفعية الهاون، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات دفاع شبوة وإصابة اثنين آخرين".

وذكر الموقع أن "القوات الجنوبية، ردت بقوة وحزم على مصادر النيران عبر قصف مدفعي مركّز "صاب بدقة مواقع المليشيات"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة الجنوبية، تمكّنت من إخماد مصادر نيران الحوثيين، وإلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوفها وآلياتها".

بدورها، نعت قيادة قوات "دفاع شبوة" في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، مقتل أحد منتسبي اللواء السادس "دفاع شبوة" إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، وإصابة 3 آخرين، مؤكدة على "جهوزيتها القتالية في كل الجبهات من أجل الدفاع عن محافظة شبوة وأمنها واستقرارها".