الحوثيون يعلنون وفاة شقيق مهدي المشاط.. وسط شكوك بشأن "تصفيته"

أعلنت مليشيات الحوثيين، مساء الخميس، وفاة شقيق رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لها، متأثرا بإصابة تعرض لها سابقا في إحدى جبهات القتال باليمن، فيما أشار ناشطون ووسائل إعلام إلى إحتمالية "تصفيته".

وأوردت النسخة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تعاز تلقاها مهدي المشاط، رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، في وفاة شقيقه "مصلح" البالغ من العمر 42 عاما، بعد "معاناة مع المرض" جراء إصابة تعرض لها في جبهات القتال، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

من جانب آخر، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "ظروف وملابسات مقتل المشاط، لا تزال غامضة حتى اللحظة".

وقال موقع "الساحل الغربي"، إن "المعلومات لا تزال متضاربة بشأن ملابسات مقتله، وسط اتهامات بتعرضه للتصفية، في أجواء مشحونة بالاستقطاب والصراع البيني على مستوى القيادات الحوثية، حول المصالح وامتيازات السلطة والنفوذ".

وشكك ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة المعلومات التي تشير إلى مشاركة "مصلح المشاط" في عدد من جبهات القتال، ثم إصابته التي أدت لاحقا إلى وفاته، بحسب ما تشير إليه وسائل إعلام المليشيات الحوثية.

وعلق الناشط "عيسى الشلفوت"، بالقول: "على يد سارق الساعات ابوعلي الحاكم وبأمر من محمد الحوثي.. تأكد خبر مصرع المدعو الإرهابي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحوثي في تصفيات بين أجنحة الحوثيين التي وصلت إلى مرحلة نكون أو لا نكون".