سفينة في البحر الأحمر تتعرض لإطلاق نار قبالة الحديدة اليمنية

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، الثلاثاء، عن تلقيها بلاغاً يفيد بوقوع حادث يبعد 60 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وقالت إن سفينة بضائع سائبة ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان أبلغت عن رؤيتها صاروخاً يسقط في المياه على مسافة 3 أميال بحرية من مقدمتها بينما كانت على بعد 63 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت أنه في ذلك الوقت كانت ناقلة مواد كيماوية ومنتجات ترفع علم بنما على قرابة ميلين بحريين من مقدمتها.

بدورها، قالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً غربي الحديدة في اليمن.