طارق صالح: حالة اللا حرب واللا سلم مع الحوثيين لن تستمر

ونوه صالح، خلال كلمة توجيهية ألقاها على مسامع الجنود المرابطين في جبهات الساحل الغربي، خلال زيارة أجراها اليوم الثلاثاء لمعسكرات "ألوية حراس الجمهورية"، إلى أن "الانتهاكات والجرائم الحوثية، بحق المدنيين، لم ولن يتم السكوت عنها، وستقابل بحزم".

وشدد على أن "أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية، لا بد أن تصون أولا تضحيات الشعب اليمني، وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع وبعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي، التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي، لتملك رقاب اليمنيين".

ولفت صالح، وفقا للموقع الإخباري الناطق باسم المقاومة الوطنية "2 ديسمبر"، إلى أن "أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة، لن تكون مقبولة على الإطلاق، تحت أي مبرر كان".