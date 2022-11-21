اليمن.. هجوم حوثي يستهدف ميناء الضبّة النفطي بحضرموت

تعرّض ميناء الضبّة النفطي في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، اليوم الإثنين، لضربة جوية نفذتها طائرة مسيّّرة، يعتقد أنها تابعة لميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن طائرات مسيَّرة تابعة لميليشيات الحوثي، حلّقت بشكل مكثّف في سماء ميناء الضبّة النفطي، غربي مديرية الشحر، قبل أن تشّن غارة جوية استهدفت محيط الميناء المخصص لتصدير النفط والغاز، دون وقوع أي أضرار بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاستهداف جاءت عقب يوم واحد على وصول ناقلة نفط أجنبية إلى الميناء، لنقل كميات من النفط الخام.

وسبق أن شنت ميليشيات الحوثي هجومًا جويًا بطائرات مسَّيرة، مستهدفة ميناء الضبّة النفطي في محافظة حضرموت، في الـ21 من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أثناء استعداد ناقلة نفط يونانية للرسو في الميناء لنقل النفط الخام.