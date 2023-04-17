أسرى حوثيون: تفاجأنا بالمعاملة الجيدة من قبل القوات الحكومية (فيديو)

وأكد الأسرى أنهم "تفاجأوا بالمعاملة الجيدة التي قوبلوا بها لحظة أسرهم، والظروف الإنسانية اللائقة خلال بقائهم في الاحتجاز والحرص على سلامتهم والاهتمام بتوفير سكن مناسب وتوفير تغذية جيدة وتقديم الرعاية الصحية طوال فترة بقائهم في الأسر، إلى حين الإفراج عنهم".

وكان مطار "تداوين" بمحافظة مأرب الخاضعة للحكومة اليمنية، ومطار صنعاء الدولي، بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقبلا الأحد، آخر دفعة من الأسرى والمختطفين من الجانبين، بواقع 196 أسيرا ومختطفا، بينهم نجل نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي محسن الأحمر، و4 صحفيين أصدر الحوثيون بحقهم أحكام إعدام في وقت سابق.

وشملت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، على مدى الثلاثة الأيام الماضية، إفراج الطرفين عن 869 أسيرا ومختطفا، وفق إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينهم وزير الدفاع اليمني الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني الأسبق، عبدربه منصور هادي، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح.