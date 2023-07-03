القبض على قيادي "داعشي" في المهرة اليمنية
تمكنت السلطات في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن، من القبض على قيادي تابع لتنظيم داعش.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية، بأن القيادي الذي تم إلقاء القبض عليه، يحمل الجنسية السورية، وجرى القبض عليه من قِبل شرطة المهرة، يوم السبت.
ويشغل "القيادي الداعشي" الذي أُلقي القبض عليه، منصب مسؤول الاستخبارات في التنظيم ويدعى "عبيدة الرزج"، ويكنى بـ"أبو دانية السوري".
وأفادت التقارير الأمنية، بأن القيادي الداعشي، كان يختبئ خلف عمله كسائق شاحنة، منتحلًا شخصية تحمل اسم "أحمد أنور العكف"، حيث جرى اعتقاله لإجراء التحقيقات الأمنية معه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ولم تُفصح وزارة الداخلية عن معلومات وتفاصيل إضافية أخرى، لا سيما حول طريقة القبض على القيادي الداعشي.