اليمن.. مواجهات مسلحة على خلفية تصعيد الحوثيين انتهاكاتهم بحق المواطنين في قرى همدان

اندلعت مساء الخميس، مواجهات مسلحة بين عناصر قبلية وميليشيات الحوثي، في مديرية همدان شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقا لمصادر محلية، "فقد نشبت الإشتباكات بين الطرفين، على خلفية استمرار ميليشيات الحوثي، تنفيذ حملة عسكرية منذ عدة أيام، استهدفت فيها قرى مديرية همدان، ومارست من خلالها العديد من الانتهاكات".

وذكرت المصادر أن "ميليشيات الحوثي فرضت على مدار فترة حملتها العسكرية المتواصلة، حصارا على بعض قرى همدان، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات اقتحام ومداهمات طالت منازل المواطنين، ومقار حكومية، وكذلك قامت باختطاف عشرات الأهالي، فضلا عن تجريف الأراضي الزراعية.