اغتيال ضابط في قوات خفر السواحل اليمنية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، ضابطًا لدى قوات خفر السواحل اليمنية، بمدينة المخا في محافظة تعز، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين المجهولين، أطلقوا النار على العقيد، صادق القاضي، ركن القوات البشرية لدى قوات خفر السواحل اليمنية بمدينة المخا، الذي كان على متن سيارته في الطريق الرابطة بين مديريتي حيس والخوخة، جنوبي محافظة الحديدة، المتاخمة لمحافظة تعز، المطلتين على مياه البحر الأحمر.

وذكرت المصادر، أن العقيد القاضي، توفي على الفور رغم محاولات إسعافه من قبل المواطنين، في حين تمكّن المسلحون المجهولون من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وبحسب المصادر، فإن القوات الأمنية نزلت إلى موقع العملية، وباشرت جمع الاستدلالات والتحقيق في الجريمة.