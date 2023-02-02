أمريكا تعلن عن عملية أدت لاحتجاز قارب محمل بالأسلحة أرسلتها إيران إلى اليمن

وأضافت القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة دعمت العملية، لكنها لم تحدد الشريك الذي قادها.

إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت نقلا عن مسؤولين مطلعين على العملية، أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذتها.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن العملية تمت "على طول طرق كانت تستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن".

وكانت قوات أمريكية اعترضت في السادس من كانون الثاني/ يناير، مركب صيد في خليج عمان يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية يعتقد أنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن.