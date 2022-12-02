اليمن.. اندلاع معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين جنوب مأرب

اندلعت مساء الخميس، في محافظة مأرب جنوب شرق اليمن، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز": "تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة، من صد هجمات عديدة، شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية، على عدد من المناطق الواقعة جنوب محافظة مأرب".

وبحسب المصادر، التي وصفت المعارك القتالية بين الطرفين بـ"الشرسة والطاحنة"، فقد "شن الحوثيون هجومهم، عبر عدة جهات في كل من منطقتي (البلق الشرقي) و (أم ريش)، الواقعتين في الجبهة الجنوبية لمأرب".