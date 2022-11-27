تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع الألغام 5 سنوات

ودعا العقيلي في كلمة اليمن الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على ميليشيا الحوثيين لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظات البلاد.

ووقعت 164 دولة على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام وعارضتها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرا شاملا على استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. وبدأ سريان الاتفاقية عام 1999.