اليمن.. نجاة بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة من انفجار لغم حوثي
نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة "أونمها" إلى محافظة الحديدة اليمنية، مايكل بيري، وأعضاء البعثة، من انفجار لغم حوثي، اليوم الثلاثاء، كانت الميليشيات الحوثية قد زرعته بالمنطقة في وقت سابق.
وأسفر الانفجار عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية المرافقين للبعثة الأممية كعناصر أمنية.
وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن "البعثة الأممية إلى الحديدة كانت تجري جولة في ضواحي مدينة الحديدة، مركز المحافظة المطلة على مياه البحر الأحمر غربي اليمن، قبل أن ينفجر أحد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين في منطقة (7 يوليو) شرقي المدينة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الأمنية التابعة للحوثيين، التي كانت ترافق البعثة الدولية".
وذكرت المصادر أن "موكب البعثة الدولية ومرافقيها من عناصر الميليشيات الحوثية، دخل إلى منطقة تعد حقل ألغام، وأن الانفجار أحدث أضرارا بعدد من السيارات المدرعة التي كان يستقلها أعضاء بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة، والتي حالت دون وقوع خسائر أكبر".
وأشارت المصادر إلى نجاة رئيس بعثة "أونمها" مايكل بيري، والأعضاء المرافقين له، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة عقب الانفجار، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر في صفوف عناصر ميليشيات الحوثيين الأمنية التي كانت ترافق البعثة.
وكانت ميليشيات الحوثيين قد زرعت حقول ألغام في المناطق المحيطة بمدينة الحديدة، في محاولة لمنع تقدم القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، نحو المدنية في العام 2018.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب اليمنية.
وأشارت مديرة شعبة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، رينا غيلاني، في جلسة مجلس الأمن الدولي قبل أيام، إلى وفاة وإصابة أكثر من 164 شخصًا خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، جراء الألغام ومخلفات الحرب، كان ثلثهم من الأطفال.