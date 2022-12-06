اليمن.. نجاة بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة من انفجار لغم حوثي

وكانت ميليشيات الحوثيين قد زرعت حقول ألغام في المناطق المحيطة بمدينة الحديدة، في محاولة لمنع تقدم القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، نحو المدنية في العام 2018.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب اليمنية.

وأشارت مديرة شعبة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، رينا غيلاني، في جلسة مجلس الأمن الدولي قبل أيام، إلى وفاة وإصابة أكثر من 164 شخصًا خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، جراء الألغام ومخلفات الحرب، كان ثلثهم من الأطفال.