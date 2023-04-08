العليمي: "الرئاسي اليمني" خضع لاختبارات صعبة

وذكر العليمي أن "المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار".

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرًا.