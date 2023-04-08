العليمي: "الرئاسي اليمني" خضع لاختبارات صعبة
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجمعة، إن المجلس والحكومة متمسكان بإحياء السلام في البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات له بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وذكر العليمي أن "المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار".
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرًا.
وأشار إلى أن المجلس "يعطي مثالًا فريدًا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء".
كما نوه إلى تعهد المجلس خلال تلك الفترة "بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء".
وشكر العليمي تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.
وجدد كذلك التزام المجلس "بالعمل معا من أجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه شعبنا".