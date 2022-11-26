اليمن.. قتيل وجريح إثر تفجير استهدف ألوية العمالقة في شبوة

قُتل عنصر وأصيب آخر على الأقل، صباح اليوم السبت، إثر تفجير استهدف عربة عسكرية تابعة لألوية العمالقة الجنوبية، في منطقة النصارة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وفق مصادر محلية.

وجاء هذا التفجير بعد ساعات من استهداف مماثل طال آلية عسكرية لقائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول "دفاع شبوة"، الرائد سالم الجبواني ما أدى إلى مقتله، مع اثنين آخرين.

وأصيب في الهجوم 3 من عناصر الكتيبة أيضًا.