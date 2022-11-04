اليمن.. مقتل 3 من القوات الجنوبية خلال تمشيط معقل للقاعدة في المحفد‎‎

قتل ثلاثة جنود من القوات الجنوبية في اليمن اليوم الجمعة، أثناء تنفيذ حملة أمنية بأكبر معاقل تنظيم القاعدة في مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب أن عملية أمنية واسعة نفذتها قوات الحزام الأمني، صباح الجمعة، تمكنت خلالها من دخول وادي الخيالة في جنوب مديرية المحفد في محافظة أبين.

وأضاف النقيب، وفقا للموقع الرسمي للقوات الجنوبية، أن الحملة تأتي "في إطار استكمال مهامها في الحرب على الإرهاب والإجهاز الكامل على عناصره"، مشيرًا إلى أن "3 من جنود القوات المسلحة استشهدوا وأصيب آخرون أثناء تمشيط وادي الخيالة في المحفد".

وأوضح أن عملية تمشيط الوادي من العناصر الإرهابية مستمرة حتى هذه الأثناء، لافتًا إلى أن وادي الخيالة يعد من أكبر معاقل العناصر الإرهابية في المحفد، واتخذته ملجأ لها بعد فرارها من مركز المديرية.

وكانت اللجنة الأمنية في محافظة أبين قد أعلنت قبل يومين، حالة الطوارئ في مديرية المحفد، وحظرًا للتجوال ليلا، في إطار حملتها العسكرية والأمنية المشتركة التي تنفذها منذ أيام لتطهير مديريات محافظة أبين من التنظيمات المتشددة التي تنتشر بشكل كبير في المحافظة.