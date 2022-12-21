اليمن.. مقتل وإصابة 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في أبين
قتل 3 من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوّة ناسفة، زرعتها عناصر يشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة، في مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين.
وقالت مصادر محلية لـ "إرم نيوز"، إن "العبوّة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب عسكري تابع لقوات اللواء الثالث دعم وإسناد، وقوات الطوارئ التابعة للانتقالي الجنوبي، غربي مديرية المحفد".
وأشارت المصادر إلى أن التفجير أدى إلى "مقتل جنديين من أفراد اللواء الثالث، وجندي من أفراد قوات الطوارئ، كما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة".
وأضافت أن "القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عززت قواتها التي تعرّضت للكمين بوحدات أخرى، في حين جرى نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى "الشهيد محنف" بمديرية لودر، وإلى مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".
وتنتشر القوات المشتركة المكونة من وحدات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووحدات عسكرية وأمنية أخرى حكومية، في مديريات محافظة أبين الشرقية، بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت انطلقت في آب/أغسطس المنصرم، حملة عسكرية بدأتها القوات الموالية للانتقالي الجنوبي، قبل أن تلتحق بها القوات الحكومية، لـ"تطهير" مديريات محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة.
وتمكنت الحملة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، من السيطرة على مديريتي مودية والمحفد، شرقي المحافظة.
ومع انحسار الوجود الفعلي لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وتراجع انتشارها إثر الحملة العسكرية الأخيرة، لجأ التنظيم إلى شن هجمات منفردة ضد القوات المشتركة، ما تسبب في سقوط العشرات من القتلى والجرحى.