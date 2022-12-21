اليمن.. مقتل وإصابة 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في أبين

قتل 3 من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوّة ناسفة، زرعتها عناصر يشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة، في مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين.

وقالت مصادر محلية لـ "إرم نيوز"، إن "العبوّة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب عسكري تابع لقوات اللواء الثالث دعم وإسناد، وقوات الطوارئ التابعة للانتقالي الجنوبي، غربي مديرية المحفد".

وأشارت المصادر إلى أن التفجير أدى إلى "مقتل جنديين من أفراد اللواء الثالث، وجندي من أفراد قوات الطوارئ، كما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة".