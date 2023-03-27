محافظ تعز يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

كشف محافظ تعز اليمنية، نبيل شمسان، الأحد، تفاصيل محاولة اغتياله من قبل مليشيا الحوثي، أثناء عودته من مدينة المخا، غربي المحافظة.

وقال شمسان، في اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة تعز، عقد عقب وصوله بساعات إلى مدينة تعز، إن السيارة التي كانت تقله تعرّضت لصاروخ مباشر، وأن إرادة الله أرادت له البقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين لم تكتف بالصاروخ، إذ استمر القصف المدفعي على موكبه لمدة ساعة ونصف، "ولم تستطع الوصول إلينا عربة عسكرية واحدة ونحن نتحرك في الأودية إلى أن توقفت النيران بعد ما يقارب ساعتين".