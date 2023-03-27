محافظ تعز يكشف تفاصيل محاولة اغتياله
كشف محافظ تعز اليمنية، نبيل شمسان، الأحد، تفاصيل محاولة اغتياله من قبل مليشيا الحوثي، أثناء عودته من مدينة المخا، غربي المحافظة.
وقال شمسان، في اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة تعز، عقد عقب وصوله بساعات إلى مدينة تعز، إن السيارة التي كانت تقله تعرّضت لصاروخ مباشر، وأن إرادة الله أرادت له البقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين لم تكتف بالصاروخ، إذ استمر القصف المدفعي على موكبه لمدة ساعة ونصف، "ولم تستطع الوصول إلينا عربة عسكرية واحدة ونحن نتحرك في الأودية إلى أن توقفت النيران بعد ما يقارب ساعتين".
ولفت إلى أنهم ساروا على الأقدام بعد تعرضهم للهجوم، مسافة تصل إلى 4 كيلو مترات، وسط محاولاتهم الاحتماء إلا أن القصف المدفعي كان يصل إلى مكان وقوفهم.
وقال محافظ تعز، إن العملية كانت تهدف إلى اغتيال حتمي، إلا أن إرادة الله حالت دون ذلك.
وأكد أن هجوم مليشيات الحوثيين على موكبه، كان ردة فعل على الاجتماع الذي عقد في المخا، بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد، طارق صالح، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادات لدى قوات التحالف العربي في اليمن.
وتعرَض محافظ تعز، السبت الماضي، لمحاولة اغتيال بهجوم حوثي بوساطة صاروخ وقذائف مدفعية، بمنطقة "الكدحة" بمديرية المعافر جنوب تعز، أثناء عودته إلى مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرافقيه.