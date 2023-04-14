وصول عشرات الأسرى اليمنيين إلى مطاري عدن وصنعاء
وصل إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين، اليوم الجمعة، عشرات الأسرى اليمنيين المفرج عنهم في دفعة أولية من المرحلة الأولى التي تأتي ضمن عملية تبادل بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تشمل أكثر من 880 أسيرًا ومختطفًا، على مدى 3 أيام.
وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، إن مطار عدن الدولي استقبل رحلة جوية تابعة للصليب الأحمر الدولي، تحمل على متنها 35 أسيرًا من أسرى القوات الحكومية والموالية لها، قادمة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
فيما وصلت رحلة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية في ذات التوقيت إلى مطار صنعاء الدولي، تقل 125 أسيرًا من الحوثيين.
ومن بين الأسرى الواصلين إلى مطار عدن الدولي، وزير الدفاع اليمني الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، ووكيل جهاز الاستخبارات بعدن ولحج وأبين، اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني الأسبق عبدربه منصور هادي، بعد نحو 9 أعوام من الاحتجاز في صنعاء.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رحلتين أخريين للصليب الأحمر الدولي والخطوط الجوية اليمنية ستصلان خلال الساعات المقبلة إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين، وعلى متنهما 35 أسيرًا من القوات الحكومية و125 أسيرًا من الحوثيين.