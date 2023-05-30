إتمام صفقة تبادل 52 جثة بين الجيش اليمني والحوثيين (صور)

أسفرت وساطة محلية، الثلاثاء، عن إتمام صفقة لتبادل جثث عشرات الجنود بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوسيط المحلي هادي جمعان أن الوساطة تمت بجهود فريق محلي في الجوف، وأسفرت عن صفقة تبادل 52 جثة لكلا الطرفين.

وأوضحت تلك الوسائل أن الصفقة تمت شرق محافظة الجوف وانتهت بتسليم كل طرف إلى الآخر 26 جثة.