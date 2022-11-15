"الانتقالي الجنوبي" يدعو لنقل مقرات الحكومة والمنظمات الدولية إلى عدن

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية للإسراع بنقل كافة مقرّات الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، والبنوك والشركات الخاصة، إلى العاصمة عدن أو وقف التعامل معها.

وقالت الهيئة الرئاسية للمجلس، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، إن "مقرات الهيئات الحكومية المتواجدة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين تؤمّن التمويل للميليشيا الحوثية".

وشددت الهيئة على ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل "جاد على وقف كافة التسهيلات المُقدمة للميليشيا الحوثية المترتبة على الهُدن السابقة، وإلزام كافة البنوك والشركات الخاصة بنقل مقراتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أو وقف التعامل معها".

كما جدد الانتقالي الجنوبي دعوته للحكومة إلى إزالة ما اعتبرها "عراقيل متعمّدة لوقف تنفيذ صرف العلاوات والتسويات وكافة الإجراءات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، التي أقرت بشكل كامل في مجلس الوزراء".