اليمن.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في أبين
قتل جنديان وأصيب آخرون من أفراد القوات العسكرية الجنوبية الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم العسكرية في مديرية المحفد شرق محافظة أبين المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وتوحي المؤشرات والقرائن، إلى أن تنظيم القاعدة، على علاقة وطيدة وصلة مباشرة بالانفجار.
وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، إن "العبوة الناسفة انفجرت لحظة مرور الدورية العسكرية، في وادي خيالة في مديرية المحفد"، مضيفة أن الانفجار "أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخرين".
يشار إلى أن موكبا عسكريا تابعا للقوات المشتركة، تعرض الأربعاء الماضي، لاستهداف مماثل، عبر انفجار عبوة ناسفة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين.
ولجأت عناصر تنظيم القاعدة إلى شن هجمات تستهدف الدوريات والوحدات العسكرية والحواجز الأمنية التابعة للقوات المشتركة، بعد تعرضها لخسائر متتالية وهزائم متكررة.