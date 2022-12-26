اليمن.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في أبين

يشار إلى أن موكبا عسكريا تابعا للقوات المشتركة، تعرض الأربعاء الماضي، لاستهداف مماثل، عبر انفجار عبوة ناسفة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين.

ولجأت عناصر تنظيم القاعدة إلى شن هجمات تستهدف الدوريات والوحدات العسكرية والحواجز الأمنية التابعة للقوات المشتركة، بعد تعرضها لخسائر متتالية وهزائم متكررة.