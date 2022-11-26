مقتل قائد أمني بكمين مسلح في شبوة‎‎

نفذ مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كمينا استهدف آلية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة جنوب شرق اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الرائد سالم محمد حيدرة الجبواني قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة، قتل وأصيب آخرون من رفاقه، إثر كمين مسلح، في منطقة المصينعة بمحافظة شبوة.