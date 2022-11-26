مقتل قائد أمني بكمين مسلح في شبوة
نفذ مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كمينا استهدف آلية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة جنوب شرق اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن الرائد سالم محمد حيدرة الجبواني قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة، قتل وأصيب آخرون من رفاقه، إثر كمين مسلح، في منطقة المصينعة بمحافظة شبوة.
ولم تشير المصادر تفاصيل أوفى عن الواقعة ، بينما نشر إعلام اللواء الأول دفاع شبوة منشورا مقتضبا على صفحته بفيسبوك، قال فيه: "ننعى استشهاد الرائد ركن سالم محمد حيدره الجبواني قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة في منطقة المصينعة بكمين غادر نفذته قوى الإرهاب إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتداول ناشطون يمنيون صورة للقائد الأمني الجبواني الذي أغتيل، مشيرين إلى اشتباك محدود اندلع عقب تنفيذ كمين مسلح استهدف آلية عسكرية كان على متنهت الجبواني ورفاقه في منطقة المصينعة، انتهى بمقتله وإصابة عدد من المرافقين له.
وتعرضت قوات دفاع شبوة لحوادث اغتيال عديدة خلال الفترة القليلة الماضية، طالت العديد من قياداتها ومنتسبيها، معظمها تعلن تنظيمات متشددة تبنيها لا سيما تنظيم القاعدة.