ماجد فضائل: آلية التفاوض مع الحوثيين غير عادلة

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني والمتحدث الرسمي باسم الوفد الممثل للشرعية اليمنية في مفاوضات تبادل الأسرى ماجد فضائل، إن آلية التفاوض مع الحوثيين، بخصوص الأسرى والمعتقلين غير عادلة وليست حقوقية.

وكشف فضائل، في حوار صحفي خاص مع "إرم نيوز"، عن طبيعة الأجواء التي تُخيّم على جولات التفاوض، برعاية وإشراف الأمم المتحدة، وقد بلغت حتى الآن 8 جولات، واصفاً المفاوضات مع الحوثيين بـ"المضنية"، منوها إلى أن "وفد الحوثيين، يضع في كل مرة العراقيل، لإفشال جولات التفاوض، واستغلال هذا الملف الإنساني سياسياً وإعلاميًا".

وتطرق المسؤول إلى دور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال جولات التفاوض، لافتاً إلى أنه "لا يقوم بممارسة أي عملية ضغط على الوفد الحوثي".

"إرم نيوز": صف لنا أجواء المفاوضات التي يجري انعقادها بشكل مستمر بشأن عمليات تبادل الأسرى وهل تشهد تطوراً في كل جولة جديدة؟

فضائل: المفاوضات بشكل عام مضنية، رغم أن ملف الأسرى والمختطفين ملف إنساني مهم جداً، وهو أحد الملفات الأساسية في عملية التفاوض والمشاورات منذ انطلاقها، ويمثل أحد أهم ملفات بناء الثقة، ونحن نتعامل مع هذا الملف في كل المفاوضات على الأساس الإنساني، ولدينا توجيهات من قيادتنا السياسية بالعمل من أجل الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمختطفين، على قاعدة وأساس الكل مقابل الكل، وهناك اهتمام ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بهذا الملف وتقدمه، وبناء على ذلك فالوفد الحكومي يتعامل بمسؤولية، والتزام تام وجدية كبيرة، لكن تعنت وفد الحوثي في أغلب جولات التفاوض، واستغلالهم لهذا الملف الإنساني على المستوى السياسي والإعلامي وتكرارهم وضع العراقيل لإفشال جولات التفاوض، تعتبر أبرز العقبات.

"إرم نيوز": بخصوص المشاورات المنقضية مؤخرًا، إلى أين وصلت؟

فضائل: جولة المفاوضات الأخيرة هي الجولة الثامنة من التفاوض، وكانت قصيرة مدتها 3 أيام فقط، يمكن اعتبارها جولة للتشاور فقط، وتركزت حول موضوع الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي محمد قحطان على مدار 8 سنوات تقريبا، وكان مطلب الوفد الحكومي الإفراج عنه ومبادلته، فلا يمكن المضي قدما في الملف بدون أن يكون هناك حل لهذه المعضلة والعقبة الأساسية، خاصة وأنه آخر من تبقى من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، ويمكن القول إن جولة التشاور انتهت بإيجابية، على أمل أن تستأنف مباشرة بعد العيد.