يمنيون عالقون في السودان يواجهون ظروفًا صعبة

يواجه اليمنيون المقيمون في السودان بمن فيهم الطلبة، ظروفًا صعبة، في ظل استمرار المواجهات العنيفة والمستمرة لليوم الثامن تواليًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتأخّر عملية إجلائهم.

ووجه الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، اليوم الأحد، نداء استغاثة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وكافة مسؤولي الدولة، بالإسراع في إجلاء اليمنيين عامة، والطلاب خاصة.

ودعا اتحاد الطلاب اليمنيين، المنظمات الدولية والإنسانية، ورجال المال والأعمال، وفاعلي الخير، إلى الدعم السريع للجنة الطوارئ المشكّلة من السفارة اليمنية في الخرطوم والجالية اليمنية واتحاد الطلاب في السودان، لإجلاء الطلاب واليمنيين من مدينة الخرطوم والولايات المختلفة إلى مدينة بورتسودان الساحلية، "ولو على سبيل القرض المسترد".