في ظهوره الأول منذ تنحيه.. المجلس الرئاسي يزور الرئيس اليمني السابق

أجرى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء اليوم الجمعة، زيارة إلى الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وشقيقه الأسير المحرر، اللواء ناصر منصور هادي، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، تبادلوا مع الرئيس السابق، التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والإفراج عن مئات المحتجزين من سجون ميليشيات الحوثيين، بمن فيهم وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السياسي في عدن ولحج وأبين.