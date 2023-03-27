إدانات دولية لتصعيد "الحوثيين" الأخير في اليمن 

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، الأحد، عن إدانتها لتصعيد ميليشيات "الحوثيين" ورفع وتيرة أعمالها العسكرية في مناطق مختلفة من اليمن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "يجب على الحوثيين التوقف عن مفاقمة معاناة اليمنيين ودعم الحل السلمي للصراع".

كما أدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في تغريدات على "تويتر"، الهجوم الحوثي الذي استهدف، يوم السبت، موكبا حكوميا بمحافظة تعز.

واعتبرت أن الهجوم "مرة أخرى، يظهر الطابع العنيف للحوثيين، الذي يعيق كل جهود السلام". داعية الحوثيين إلى "نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة، والذي يعتبر السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن".