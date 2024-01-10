جنوب اليمن يشهد ميلاد مكوّن سياسي جديد
شهدت محافظة حضرموت، جنوب اليمن، الثلاثاء، مخاض ميلاد مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم "موحد للمحافظات الشرقية"، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.
وشُكّلت، الثلاثاء، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع، وهي: حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة" وفق بيان الإشهار.
وذكر البيان الذي تلاه رئيس اللجنة التحضيرية، عبدالهادي التميمي، أن المجلس "يسعى إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى إلى السيطرة على مقدّرات هذه المحافظات، وسلب قرارها مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا المجلس، "سيكون مشروعًا سياسيًا ومجتمعيًا فاعلًا ورافعة للإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية".
وأكد البيان، أن اللجنة التحضيرية المكونة من 47 عضوًا، والمنبثقة عن الهيئة التأسيسية، منوط بها "استكمال اللوائح والنظام الأساس، وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية، ورسم السياسات والأهداف العامة".
وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، انفتاحها على الجميع "وعلى إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات، والقوى السياسية، والقبلية، والمجتمعية، ورجال الأعمال، والمغتربين، والقيادات الأكاديمية، والشبابية والنسوية، لإنجاح المشروع".
تحاذق مكشوف
ورأى المحلل السياسي، صلاح السقلدي، أن "حزب التجمع اليمني للإصلاح يتحاذق بشكل مكشوف وهو يستثمر أوجاع حضرموت التي هو السبب فيها منذ غزو الجنوب، في صيف 1994، ويعتقد، الآن، أنه بمثل هذه الأساليب اللئيمة سينجح من خلال إعادة إنتاج نفسه ورموزه القبلية النافذة وقواه الحزبية".
وقال السقلدي لـ"إرم نيوز"، إن هذا الكيان الجديد، يأتي "بعد أن استعصى على القوى اليمنية والإقليمية والدولية، فرض كيان شرقي يضم: حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، وآخر غربي بمحافظات الجنوب الأخرى، وفشلت في فصل المكلا، مركز حضرموت عن عدن، وهي تحاول، اليوم، تطويع حضرموت في قالب سياسي داخلي، تحت غطاء مظلمة حضرموت".
وأشار إلى أن الأجدر بهذه الجهات "إن كانت صادقة مع حضرموت، أن تضغط لإعادة حقوقها المنهوبة من ثرواتها، بدلًا من إغراقها بهذا الكمّ المريع من المكونات، وهذا هو المحكّ والفيصل الذي سيحدد خيط الحق الأبيض من خيط الباطل الأسود".
ويعتقد السقلدي، أن هذا المجلس الجديد وتوقيته الحالي، "تمهيد فاشل لما تتم هندسته لقادم الأيام ضمن التسوية المريبة، فحضرموت أكبر من أن يتم استخدامها ورقة كرت ابتزاز سياسي بيد حزب أو كيان، وأعظم من أن تكون قضية موسمية بيد الأطماع المنبوذة".
من جهته، قال رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، عبدالله بن عيسى آل عفرار، بعد ساعات من إشهار تحضيرية المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، إن أبناء المحافظتين تعرّضوا "للظلم والإقصاء والتهميش، منذ 1967 وحتى يومنا هذا، ولا سبيل للتخلص من ذلك إلا بحصولهم على خيارهم المُجمع عليه إقليم المهرة وسقطرى".
وطالب آل عفرار، في منشور على منصة "إكس"، القيادة السياسية، ودول التحالف العربي، ودول الجوار، والمجتمع الدولي، بـ"احترام إرادتهم وخيارهم، والحفاظ على خصوصيتهم اللغوية، وهويتهم التاريخية"، داعيًا أبناء المهرة وسقطرى، إلى "وحدة الصف والكلمة، والترفع عن كل الخلافات التي لا تخدم مصالحنا العليا، وتطلعاتنا المستقبلية".
وسبق أن أُشهر، في يونيو/ حزيران الماضي، "مجلس حضرموت الوطني" في ختام مشاورات حضرمية شهدتها العاصمة السعودية الرياض، باعتباره حاملًا سياسيًا يعبّر عن المجتمع الحضرمي.