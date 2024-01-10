جنوب اليمن يشهد ميلاد مكوّن سياسي جديد

شهدت محافظة حضرموت، جنوب اليمن، الثلاثاء، مخاض ميلاد مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم "موحد للمحافظات الشرقية"، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.

وشُكّلت، الثلاثاء، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع، وهي: حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة" وفق بيان الإشهار.

وذكر البيان الذي تلاه رئيس اللجنة التحضيرية، عبدالهادي التميمي، أن المجلس "يسعى إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى إلى السيطرة على مقدّرات هذه المحافظات، وسلب قرارها مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن هذا المجلس، "سيكون مشروعًا سياسيًا ومجتمعيًا فاعلًا ورافعة للإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية".

وأكد البيان، أن اللجنة التحضيرية المكونة من 47 عضوًا، والمنبثقة عن الهيئة التأسيسية، منوط بها "استكمال اللوائح والنظام الأساس، وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية، ورسم السياسات والأهداف العامة".

وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، انفتاحها على الجميع "وعلى إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات، والقوى السياسية، والقبلية، والمجتمعية، ورجال الأعمال، والمغتربين، والقيادات الأكاديمية، والشبابية والنسوية، لإنجاح المشروع".

تحاذق مكشوف

ورأى المحلل السياسي، صلاح السقلدي، أن "حزب التجمع اليمني للإصلاح يتحاذق بشكل مكشوف وهو يستثمر أوجاع حضرموت التي هو السبب فيها منذ غزو الجنوب، في صيف 1994، ويعتقد، الآن، أنه بمثل هذه الأساليب اللئيمة سينجح من خلال إعادة إنتاج نفسه ورموزه القبلية النافذة وقواه الحزبية".

وقال السقلدي لـ"إرم نيوز"، إن هذا الكيان الجديد، يأتي "بعد أن استعصى على القوى اليمنية والإقليمية والدولية، فرض كيان شرقي يضم: حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، وآخر غربي بمحافظات الجنوب الأخرى، وفشلت في فصل المكلا، مركز حضرموت عن عدن، وهي تحاول، اليوم، تطويع حضرموت في قالب سياسي داخلي، تحت غطاء مظلمة حضرموت".