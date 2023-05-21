في ذكرى الوحدة اليمنية.. جهود لحل الصراع ودعوة لحوار وطني

وتتكثف مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وتحركات أممية ودولية.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.

بايدن: ندعم جهود حل الصراع

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع في اليمن.

وقال بايدن في برقية تهنئة بعث بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بمناسبة الذكرى 33 لتحقيق وحدة اليمن: "نيابة عن شعب الولايات المتحدة، أرسل لكم وللشعب اليمني أحلى الأمنيات خلال احتفالكم بيومكم الوطني في الثاني والعشرين من مايو".

وتابع: "الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني، وتدعم رغبته الغامرة بالسلام والأمن والاستقرار، وسنبقى ملتزمين بدعم كافة الجهود نحو حل شامل للصراع الذي أصاب اليمن لما يقرب عن عقد من الزمن".

وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي، "للحفاظ على الهدنة الحالية وتعزيز التقدم نحو السلام".

غوتيريش: نحتفل معكم

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "تنضم الأمم المتحدة إلى جميع أبناء الجمهورية اليمنية في الاحتفال بيومكم الخاص، ونتطلع إلى استمرار عملنا معًا لتأمين مستقبل أفضل وأكثر صحة وأمانًا".

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ"، تأكيد غوتيريش على أن المستقبل الأفضل يتطلب أن تنظر كل دولة أبعد من حدودها الوطنية، وأن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والازدهار والتنمية المستدامة لجميع الناس، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه".

وأفادت "سبأ" بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تلقى برقيات تهنئة مماثلة من عدد من زعماء الدول العربية والأجنبية.