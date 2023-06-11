الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لردع الحرب الحوثية ضد الاقتصاد
دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لردع ما وصفتها بالحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثيين ضد الشعب اليمني.
وطالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقاء جمعه برؤساء البعثات والسفراء المعتمدين لدى بلاده، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي لوقف الإجراءات التعسفية التي فرضتها ميليشيات الحوثيين ضد القطاع المصرفي والخاص، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع، والمساعدات الإنسانية.
وقال عبدالملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب الحوثية الممنهجة التي تهدد فرص السلام، وتمس معيشة وحياة اليمنيين، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك، وفقًا لما نشرته وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.
تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت عقب إلزام ميليشيات الحوثيين التجار بالاستيراد عبر موانئ الحديدة (226 كليومترًا غرب العاصمة صنعاء).
كما منع الحوثيون وصول غاز الطهي القادم من محافظة مأرب شمال شرق صنعاء في خطوة سمحت للتجار الموالين لهم ببيع الغاز المستورد عبر موانئ الحديدة.
وفرضت ميليشيات الحوثيين، الشهر الماضي، إجراءات عدة ضد القطاع الخاص تمثلت بإغلاق عدة شركات، وفرض قوائم سعرية على عدد من السلع، وتعديل قوانين ضرائب الدخل، وضريبة المبيعات، والجمارك، بالإضافة إلى منع شاحنات لتجار من الوصول إلى المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.
وشدد عبدالملك على ضرورة توجيه رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة ردًا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثيين، ودعم وإسناد جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على الوضع الإنساني والاقتصادي من الانهيار.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالمساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة من السعودية والإمارات.