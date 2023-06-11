الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لردع الحرب الحوثية ضد الاقتصاد

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لردع ما وصفتها بالحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثيين ضد الشعب اليمني.

وطالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقاء جمعه برؤساء البعثات والسفراء المعتمدين لدى بلاده، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس القيادي الرئاسي لوقف الإجراءات التعسفية التي فرضتها ميليشيات الحوثيين ضد القطاع المصرفي والخاص، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع، والمساعدات الإنسانية.