الوسيط الأممي: هناك زخم لإنهاء الصراع في اليمن

وتابع جروندبرج، الذي زار طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الأطراف انتهاز الفرصة المتمثلة في هذا الزخم الإقليمي والدولي لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه مستقبل أكثر سلمية".

وظلت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في اليمن في أبريل نيسان الماضي، صامدة إلى حد كبير، على الرغم من انتهاء أمدها في أكتوبر تشرين الأول دون اتفاق على تمديدها.

وقال جروندبرج: "الوضع العسكري العام في اليمن لا يزال مستقرا نسبيا، لكن هذا (الاستقرار) هش.. الهدنة لا يمكن أن تكون سوى نقطة انطلاق".

وأضاف: نحن بحاجة ماسة للبناء على ما تم تحقيقه من خلال الهدنة والعمل من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن".