اليمن.. قيادي حوثي يعترف بإجراء اتصالات مع القاعدة وداعش

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قال إن هناك أدلة تمتلكها حكومته توثق تعامل ميليشيات الحوثي مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها القاعدة.

جاء ذلك في جلسة حوارية له أجراها، السبت الماضي، على هامش المؤتمر الـ(59) للأمن، الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية، حيث قال: "وفقًا لأدلة الحكومة الشرعية، فهناك تخادم بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية (يو اس اس كول)، التي كانت ترسو بميناء عدن في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، وقد أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًّا".

وأوضح العليمي أن الحوثيين يمولون عناصر القاعدة بالمال والسلاح ويوجهونهم لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليزايدوا لاحقًا بوجود الإرهاب في مناطق الحكومة.