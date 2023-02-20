اليمن.. قيادي حوثي يعترف بإجراء اتصالات مع القاعدة وداعش
اعترف القيادي في جماعة الحوثي اليمنية حسين العزي، الاثنين، بإجراء اتصالات مع تنظيمي القاعدة وداعش، في تأكيد لما كشف عنه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي حول امتلاك الحكومة الشرعية أدلة على التخادم بين الميليشيا الحوثية وتتنظيم القاعدة.
وقال القيادي الحوثي حسين العزي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الذي يتابعه عليه أكثر من نصف مليون شخص: "سبق أن تبادلنا الأسرى مع كل الميليشيات التي تقاتل في إطارالعدوان مجتمعين ومتفرقين وما زلنا نرحب بتبادل الأسرى مع الجميع ومنهم: تنظيم الإخوان، وتنظيم العمالقة، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الانتقالي، وتنظيم طارق عفاش، وتنظيم داعش لفيف من الجنجويد وجنسيات أخرى..".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قال إن هناك أدلة تمتلكها حكومته توثق تعامل ميليشيات الحوثي مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها القاعدة.
جاء ذلك في جلسة حوارية له أجراها، السبت الماضي، على هامش المؤتمر الـ(59) للأمن، الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية، حيث قال: "وفقًا لأدلة الحكومة الشرعية، فهناك تخادم بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية (يو اس اس كول)، التي كانت ترسو بميناء عدن في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، وقد أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًّا".
وأوضح العليمي أن الحوثيين يمولون عناصر القاعدة بالمال والسلاح ويوجهونهم لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليزايدوا لاحقًا بوجود الإرهاب في مناطق الحكومة.