اليمن.. إجراءات "انتقامية" ضد مدنيين بسبب مصرع أقارب لوزير داخلية الحوثي بحادث سير

اختطفت ميليشيات الحوثيين، اليوم الأحد، عددًا من أقارب بائعي القات، اللذين توفيا في حادث مروري، أودى بحياة نجل "وزير داخلية" الحوثيين، ووالدته وابنته، أمس السبت، في محافظة عمران، على الطريق الرابطة بين العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، شمال البلاد.

وقالت مصادر قبلية بمحافظة عمران، لـ"إرم نيوز"، إن الميليشيات الحوثية اختطفت خلال الساعات الماضية، 4 من أقارب بائعي القات، المتوفيين نتيجة اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى كانت تقّل أقارب مباشرين لوزير الداخلية في "حكومة" ميليشيات الحوثيين، عبدالكريم الحوثي، ابن عمّ زعيم تلك الميليشيات، عبدالملك الحوثي.