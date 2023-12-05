محكمة حوثية تقضي بإعدام الحقوقية فاطمة العرولي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، حكماً بالإعدام تعزيراً، بحق الناشطة الحقوقية ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية فاطمة صالح العرولي.

وكانت نيابة الحوثيين، قد وجهت للعرولي، تهمة التخابر مع دول التحالف العربي، وهو ما أقرته المحكمة الجزائية عليها، لتقضي بمعاقبتها بالإعدام تعزيراً.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، فقد استندت المحكمة الجزائية في حكمها الذي أصدرته، على اعترافات العرولي، وإقرارها بكافة التهم المنسوبة إليها.

من جهتها، أدانت الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حكم الإعدام، واصفا محاكمتها بـ"الصورية".