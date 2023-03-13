العثور على القاضي اليمني البارز فهيم الحضرمي متوفى في شقته بالقاهرة
توفي عضو المحكمة العليا اليمنية القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، أثناء تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 61 عامًا.
وبحسب وسائل إعلام يمنية، فقد "عثر على القاضي الحضرمي، متوفى، في شقته التي كان يقطنها في مصر، عقب قدوم طاقم من السفارة اليمنية في القاهرة لمعاينة الأمر".
ولم تكشف التقارير الإعلامية، تفاصيل أوفى، حول وفاة القاضي، وسبب قدوم طاقم السفارة اليمنية، إلى شقته، وكيفية معرفتهم بنبأ وفاته، كما لم يصدر عن السفارة اليمنية في القاهرة، أو أي جهة رسمية في الحكومة اليمنية أي توضيح بهذا الشأن حتى الساعة.
وأثار نبأ وفاة الحضرمي، صدمة كبيرة في الأوساط اليمنية، إذ يحظى بشعبية واسعة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي تعمل في السلك القضائي اليمني.
والحضرمي، من مواليد 1962، ومسقط رأسه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وانتقل إلى مدينة عدن، وهو في سن صغيرة، وفيها نشأ وترعرع، وتلقى تحصيله العلمي الأساسي في مدارسها، وأكمل دراسته الجامعية هناك، وغادر بعد ذلك إلى روسيا وحصل على درجة "الماجستير" بالقانون العام من جامعة "فارونج" في العام 1989.
وبدأ الحضرمي، عمله في السلك القضائي، مساعدًا للقاضي، في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بعدن، ليتحول بعد ذلك في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إلى قاض في المحكمة ذاتها.
وحفلت حياة القاضي الحضرمي، العملية، بالعديد من التجارب، متنقلًا بين أروقة المحاكم في كلّ من عدن وصنعاء، ورئيسًا لعدد من المحاكم الابتدائية والتجارية.
وفي 2010، تم تعيينه رئيسًا لمحكمة استئناف عدن، حتى 2017، حيث صدر قرار بتعيينه عضوًا في المحكمة العليا للجمهورية اليمنية، ليبقى في منصبه حتى إعلان وفاته.