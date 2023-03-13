العثور على القاضي اليمني البارز فهيم الحضرمي متوفى في شقته بالقاهرة

ولم تكشف التقارير الإعلامية، تفاصيل أوفى، حول وفاة القاضي، وسبب قدوم طاقم السفارة اليمنية، إلى شقته، وكيفية معرفتهم بنبأ وفاته، كما لم يصدر عن السفارة اليمنية في القاهرة، أو أي جهة رسمية في الحكومة اليمنية أي توضيح بهذا الشأن حتى الساعة.

وأثار نبأ وفاة الحضرمي، صدمة كبيرة في الأوساط اليمنية، إذ يحظى بشعبية واسعة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي تعمل في السلك القضائي اليمني.

والحضرمي، من مواليد 1962، ومسقط رأسه محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وانتقل إلى مدينة عدن، وهو في سن صغيرة، وفيها نشأ وترعرع، وتلقى تحصيله العلمي الأساسي في مدارسها، وأكمل دراسته الجامعية هناك، وغادر بعد ذلك إلى روسيا وحصل على درجة "الماجستير" بالقانون العام من جامعة "فارونج" في العام 1989.