بعد استهداف ميناء قنا.. الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات الهجمات الحوثية

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، من تداعيات الهجمات الحوثية "الإرهابية" على الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني.

جاء ذلك تعليقاً على استهداف ميناء قنا التجاري النفطي، يوم الأربعاء، من جانب مليشيات الحوثي التي حاولت استهداف باخرة نفطية كانت تفرغ حمولتها في الميناء، بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في البيان إن المليشيات الحوثية أقدمت على ارتكاب هجوم إرهابي آخر بالطائرات المسيرة مستهدفة ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وذلك في استمرار لعملياتها الإرهابية واستهداف المنشآت المدنية.

وأكد البيان أن "الهجوم الإرهابي يعكس الوجه العدواني لهذه المليشيات الإرهابية، في مخالفة واضحة منها لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقف عن استهداف البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني الاقتصادية، الذي ترتكبه هذه المليشيات الإرهابية خدمةً لأجندة النظام الإيراني المارق ولزعزعة الأمن والسلم الدوليين".



وطالبت الحكومة اليمنية "كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف المليشيات الحوثية المارقة كمنظمة إرهابية، لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها، بما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم".

