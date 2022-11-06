معين عبدالملك: لا سلام في اليمن طالما تصر إيران على سلوكها العدواني

اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما تصر إيران على "سلوكها العدواني"، بدعمها ميليشيات الحوثي.

وأوضح عبدالملك، خلال اجتماع للحكومة، بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، أن "السلام في اليمن لن يتحقق، طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم، عبر أدواتها التخريبية، ممثلة في ميليشيات الحوثي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد أن "استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثيين، هدف لا رجعة عنه، والوصول إلى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة".

واعتبر أن "لجوء ميليشيات الحوثيين إلى استهداف المدنيين، واستمرار حصارها على المدن، خاصة تعز، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها، هو الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات الإجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014".

وبحسب ما نقلت الوكالة، أطلع معين عبدالملك، أعضاء مجلس الوزراء، على "التحركات الحكومية، على المستويين الإقليمي والدولي، لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد، ورفض تجديد الهدنة، وممارساتهم المثيرة للعنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وقال عبدالملك، إن "حكومته تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك أحد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة".

وناقش اجتماع الحكومة اليمنية، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، كان أبرزها "مستوى الإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الإرهابية الحوثية، وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي".

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى تنسيق وتعاون بشكل كامل على المستوى المركزي والمحلي بشأن تأمين المصالح الحيوية في البلاد.

وشددت الحكومة اليمنية في اجتماعها، على أن المعركة ضد ميليشيات الحوثيين، مصيرية ووجودية، وأنه لا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيها، مشيرة إلى أن أبرز أولوياتها هو "دعم هذه المعركة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وثمنت استمرار "الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيات الحوثي الإرهابية".