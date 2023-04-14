اليمن.. تبادل 4 جثث بين الموالين للحكومة والحوثيين

جرت، اليوم الخميس، عملية تبادل لـ4 جثث في محافظة مأرب اليمنية، بين المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، في أول خطوة من خطوات تنفيذ اتفاق سويسرا، بين الأطراف اليمنية.

ويسبق عملية تبادل الجثث، التي تمت اليوم، الإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا بين القوات الحكومية والحوثيين، المرتقب انطلاقها غدا الجمعة.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز" إن القوات الموالية للحكومة الشرعية سلمت جثتين لأسيري حرب من عناصر الحوثيين توفيا داخل مرافق الاحتجاز، تزامنًا مع استلامها جثتي أسيرين من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، أُسرا من قبل الحوثيين قبل نحو عامين، في الجبهات الشمالية الغربية من محافظة مأرب.