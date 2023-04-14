اليمن.. تبادل 4 جثث بين الموالين للحكومة والحوثيين
جرت، اليوم الخميس، عملية تبادل لـ4 جثث في محافظة مأرب اليمنية، بين المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، في أول خطوة من خطوات تنفيذ اتفاق سويسرا، بين الأطراف اليمنية.
ويسبق عملية تبادل الجثث، التي تمت اليوم، الإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا بين القوات الحكومية والحوثيين، المرتقب انطلاقها غدا الجمعة.
وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز" إن القوات الموالية للحكومة الشرعية سلمت جثتين لأسيري حرب من عناصر الحوثيين توفيا داخل مرافق الاحتجاز، تزامنًا مع استلامها جثتي أسيرين من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة، أُسرا من قبل الحوثيين قبل نحو عامين، في الجبهات الشمالية الغربية من محافظة مأرب.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تنفيذ تبادل الجثث الأربع لأسرى الطرفين جرت على حدود محافظتي مأرب والجوف، شمالي البلاد.
وكانت الأطراف اليمنية قد أقرت تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين بين الجانبين، في المحادثات الأخيرة التي شهدتها سويسرا، الشهر الماضي، برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتبدأ أولى مراحل صفقة تبادل 887 أسيرًا ومختطفَا، يوم غد الجمعة، وعلى مدى ثلاثة أيام، ستفرج خلالها السلطات الحكومية عن 706 أسرى من مقاتلي ميليشيات الحوثيين، مقابل 181 أسيرا ومختطفا لدى الحوثيين، بينهم وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي؛ تمهيدًا لعملية تبادل أخرى شاملة "لجميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون".