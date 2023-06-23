اليمن.. الحوثيون يجبرون الأطفال الأفارقة على الالتحاق بمخيماتهم الصيفية

كشفت شبكة حقوقية يمنية عن لجوء ميليشيات "الحوثي" إلى تجنيد أطفال العائلات الأفريقية المهاجرة، عبر الزج بهم في مخيماتها الصيفية في صنعاء؛ بغرض استغلالهم بعد ذلك لإقحامهم في القتال ضمن صفوفها في الجبهات.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "إقدام عناصر تابعة للحوثيين على شن حملات مداهمة على الحارات التي يقطن فيها الأفارقة، وترهيب عائلات الأطفال وتهديدهم لاعتراضهم على تجنيد أبنائهم في صفوف المليشيات".

وذكرت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، أصدرته اليوم الجمعة، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن "عائلات صومالية وإثيوبية تعرضت لعمليات ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات؛ لإجبارهم على تجنيد أبنائهم للقتال معها".