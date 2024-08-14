توج رئيس وزراء النيجر علي محمد لامين زين، زيارته إلى الجزائر، بالإعلان عن اتفاق لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على أسس "حسن الجوار والأخوة والصداقة".

جاء ذلك عقب محادثات مطولة جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برئيس وزراء النيجر علي زين، الذي أنهى زيارة رسمية إلى الجزائر دامت 3 أيام، رافقه فيها وفد وزاري هام تقدمه وزير الدفاع الفريق ساليفو مودي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس تبون أجرى في الجزائر العاصمة "محادثات موسعة" مع وفد جمهورية النيجر بقيادة رئيس وزرائها علي زين.

وفي ختام اللقاء، أدلى رئيس وزراء النيجر بتصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية، قال فيها إن الوفد أرسل إلى الجزائر "من قبل رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تشياني، حاملاً معه رسالة هامة إلى الرئيس الجزائري"، لم يفصح عن فحواها.

وأوضح أن لقاءه بالرئيس الجزائري استغرق ساعتين، تم خلالها مناقشة القيم الثلاث للشراكة بين البلدين والمتمثلة في "حسن الجوار، حيث نتقاسم حدوداً برية طويلة، والأخوة، إذ يوجد مواطنون من الجهتين، والصداقة أيضاً".

وأكد لامين زين "تضرر العلاقات بين الجزائر والنيجر على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده عسكريون من بلاده ضد الرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز 2023"، وفق الرئاسة الجزائرية.

وقال: "كان من الضروري إعادة تنشيط العلاقات التي تضررت على خلفية تلك الأحداث (الانقلاب)".

وأضاف: "النيجر تعتبر الجزائر البلد الشقيق والجار والصديق، وكان من الضروري أن تكون بجانبنا من الساعات الأولى عندما تلقينا تهديدا بهجوم، فشعرنا بغياب هذا الأخ والجار".

وألمح رئيس وزراء النيجر إلى وجود "سوء تفاهم" بين البلدين، لكنّ "التوضيحات التي قدمها رئيس الجمهورية الجزائرية أثرت فينا بعمق وسننقلها للرئيس تشياني"، وفق المصدر ذاته.

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وعقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد بازوم، دعت الجزائر إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنها عارضت "بشدة" خيار التدخل العسكري الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ضد النيجر.

وفي السياق، قال رئيس وزراء النيجر: "أزلنا نقاط الظل الموجودة بين البلدين، وأكدنا التمسك بسيادة البلدين".

والأحد، وصل رئيس وزراء النيجر إلى الجزائر على رأس وفد ضم 8 وزراء.

والاثنين، أجرى لامين زين، محادثات مع نظيره الجزائري نذير العرباوي، ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قبل أن ينهي زيارته مساء الثلاثاء، بعد محادثات ثنائية وموسعة مع الرئيس الجزائري.