السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على مدينة الميرم

أعلنت قوات "الدعم السريع"، الخميس، سيطرتها على مدينة الميرم الحدودية مع جنوب السودان، بعد معركة عنيفة مع الجيش السوداني المتمركزة، في مقر اللواء 92 مشاة التابع للفرقة 22 بابنوسة.

ونشرت الدعم السريع فيديوهات على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لجنودها داخل مقر اللواء 92 وهم يعلنون سيطرتهم على عتاد عسكري؛ عبارة عن سيارات دفع رباعي وآليات أخرى.

وكانت الدعم السريع تحاصر منطقة الميرم منذ مطلع الأسبوع الجاري، فيما قال الجيش السوداني، يوم الأربعاء، إنه صد هجومًا لقوات الدعم السريع على مقر اللواء 92 في المنطقة.

وتقع مدينة الميرم في ولاية غرب كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان، حيث أصبحت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل الحدود من كردفان حتى دارفور.

وعقب سيطرة الدعم السريع على الميرم ينحسر وجود الجيش في منطقة هجليج النفطية ومدينة بابنوسة التي تحتضن مقر قيادة الفرقة الـ22 مشاة، إضافة إلى مدينة النهود التي يوجد فيها مقر قيادة اللواء 81.

وفي الـ21 يونيو/ حزيران الماضي أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، وذلك بعد معارك مع الجيش السوداني الذي أُجبر على التراجع شمالًا إلى مدينة النهود.

وتعد ولاية غرب كردفان من أغنى الولايات من حيث الموارد؛ إذ يوجد بها عدد من آبار النفط، كما تمر بها خطوط الأنابيب الرئيسة لنفط دولة جنوب السودان والنفط المنتج من حقول دارفور؛ ما يجعل قوات الدعم السريع متحكمة فعلياً في مناطق الإنتاج.