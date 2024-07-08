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العالم العربي

حماس: ما يجري في غزة يعيد محادثات الهدنة لنقطة الصفر

حماس: ما يجري في غزة يعيد محادثات الهدنة لنقطة الصفر
قوات إسرائيلية في قطاع غزةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
08 يوليو 2024، 6:27 م

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن التداعيات الكارثية لما يجري في قطاع غزة، ورفح جنوبي القطاع، قد تعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر.

وذكرت الحركة في بيان عبر "تلغرام"، نقلته وكالة "رويترز" أن هنية أجرى اتصالات هاتفية مع الوسطاء حمّل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة" عن انهيار محتمل للمفاوضات.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت عن "مصدر رفيع المستوى" أن وفدًا أمريكيًا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وصل إلى القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة.

وأضاف المصدر أن هناك نشاطًا مكثفًا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

حرب غزةطوفان الأقصى

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