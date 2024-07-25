نفذت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، مساء اليوم الخميس، عدة غارات جوية استهدفت من خلالها مطار الحديدة الدولي، في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ"إرم نيوز"، أن "الطيران الأمريكي والبريطاني، استهدف مطار الحديدة وسط المحافظة، بعدة ضربات جوية، والذي حولته ميليشيا الحوثي، إلى قاعدة عسكرية، تخزّن فيه العديد من الأسلحة كما تجعله منطلقاً لهجومها المتعدد".

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وأوضحت المصادر، أن "الحوثيين يمتلكون منصة إطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة (غير مأهولة)، متحركة، وتقوم بنقلها وتحريكها من موقع إلى آخر، إذ تحرص على تنفيذ هجماتها باتجاه السفن والبواخر من مواقع متفرقة".

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير يمنية، وقوع 5 غارات جوية استهدفت مطار الحديدة الدولي، بعضها أشار إلى أن إسرائيل هي من تقف خلفها.

وسارع عدد من الناشطين اليمنيين في منصة "إكس" إلى تداول وإعادة مشاركة منشور أورده بالتزامن مع الغارات، الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، جاء فيه: "عاجل.. مجدداً الحديدة تحت القصف".

وتأتي الغارات التي استهدفت مطار الحديدة، عقب 5 أيام من هجوم إسرائيلي استهدف رصيف خزانات الوقود في ميناء الحديدة، مما تسبب بحريق هائل استمر لعدة أيام، وأودى بحياة 7 من العاملين المدنيين، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية باهظة.

وكان زعيم ميليشيا الحوثيين، قد توعد في وقت سابق اليوم الخميس في خطاب جديد متلفز له، بالرد على الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، في أقرب فرصة سانحة.