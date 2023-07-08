الجيش اللبناني يحبط محاولة هجرة جماعية غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم السبت، إحباط محاولة عملية "هجرة غير شرعية" عبر البحر.

وقال الجيش في بيان، إنه أوقف خمسة أشخاص من الجنسية السورية في بلدة "سلعاتا" شمال لبنان، كانوا يحضرون لعملية هجرة غير شرعية، إلى إحدى الدول الأوروبية.

ووفق بيان الجيش، فقد جرى كذلك توقيف 49 سوريا بينهم نساء وأطفال قرب حاجز للجيش في "دير عمار" إلى الشمال من مدينة طرابلس، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنية الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى دولة أوروبية.